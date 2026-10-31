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Tutto l'azzurro sopra il cielo del Messico: ora tocca a Kimi

Franco Bragagna

Franco Bragagna

È il paese che incoronerà il pilota Mercedes campione del Mondiale di Formula 1. E in passato ci sono state anche altre imprese di italiani in Messico che non possiamo dimenticare: dalla vela, al ciclismo, fino a quel salto in lungo maledetto delle Olimpiadi unico nella storia

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