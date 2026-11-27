Undici gol nelle prime dodici partite di Serie A, un rendimento che lo ha portato al centro delle attenzioni e delle voci di mercato. Gustavo Varela si racconta a Sky Sport Insider: la fiducia ritrovata al Monza dopo le difficoltà al Benfica, il rapporto con Juric, l'importanza della famiglia e la sfida con Malen. Senza perdere di vista l'obiettivo: continuare a migliorarsi e conquistare la salvezza