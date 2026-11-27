Varela: "Non penso al mercato, solo a migliorarmi. A Monza mi hanno dato fiducia"
Undici gol nelle prime dodici partite di Serie A, un rendimento che lo ha portato al centro delle attenzioni e delle voci di mercato. Gustavo Varela si racconta a Sky Sport Insider: la fiducia ritrovata al Monza dopo le difficoltà al Benfica, il rapporto con Juric, l'importanza della famiglia e la sfida con Malen. Senza perdere di vista l'obiettivo: continuare a migliorarsi e conquistare la salvezza
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