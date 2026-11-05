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Pallamano, qualif. Europei: l'Italia affornta la Slovacchia e il Belgio su Sky

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Doppio impegno della nazionale maschile di pallamano nelle qualificazioni a Euro 2028: stasera contro la Slovacchia e sabato 7 novembre contro il Belgio. Entrambe le partite in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Inizia dalla Puglia, da Conversano, il cammino della Nazionale di pallamano verso i Campionati Europei 2028. Questa sera, giovedì, al Pala San Giacomo gli azzurri sfideranno la Slovacchia nella prima giornata del Gruppo 7 di qualificazione alla competizione continentale. Inizio fissato alle 19.30 e diretta su Sky Sport Mix e sul canale YouTube di Sky Sport. Per la Nazionale allenata dal Ct Bob Hanning gara da non sbagliare in casa: sulla carta favoriti per la conquista dei due punti, Andrea Parisini e compagni dovranno capitalizzare al massimo i primi 120’ del girone per mettere una prima ipoteca sul secondo posto di un girone dove, al vertice, sono pressoché certe le probabilità di vedere invece la Germania argento olimpico a Parigi. E quando deve vincere, spesso e volentieri l’Italia della pallamano si rivolge alla Puglia: capace di conquistare 16 Scudetti tra 2003 e 2025, la regione pugliese ha spinto la Nazionale verso vittorie fondamentali come quella sul Montenegro nella corsa ai Mondiali di due anni fa e ancora sulla Serbia, a Fasano, sulla strada che ha portato al ritorno a EURO 2026 dopo 28 anni.

Mengon: "Ci aspettano due partite decisive"

"Ci attendono due partite molto importanti – dice il centrale azzurro Simone Mengon – e anzi quasi decisive per i primi due posti del girone e quindi per la qualificazione. Siamo in una scia positiva. L’atmosfera è fantastica, in Nazionale si sta sempre molto bene. Veniamo dagli ottimi risultati contro la Polonia agli Europei e contro la Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali, per cui vogliamo proseguire su questa onda. In gruppo con noi ci sono anche diversi giovani: lavoriamo per permettere loro di integrarsi prima possibile, cosicché possano risultare d’aiuto alla squadra da subito e ancora di più in vista dei Mondiali. Conversano? Qui nel maggio 2024 è iniziato tutto con la vittoria sul Montenegro per la qualificazione ai Mondiali. Sappiamo che c’è un’atmosfera speciale al Pala San Giacomo". Italia e Slovacchia scenderanno in campo dalle 19:30. Diretta su Sky Sport Mix e sul canale YouTube di Sky Sport (telecronaca Aldamonte-Marcello).

Gli appuntamenti della Nazionale maschile di pallamano su Sky e NOW

  • ITALIA – SLOVACCHIA: giovedì 5 novembre, ore 19.30 in diretta su Sky Sport Mix
  • BELGIO – ITALIA: sabato 7 novembre, ore 20.10 in diretta su Sky Sport Max

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