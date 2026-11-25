Federica Brignone annuncia il ritiro con un video: "La mia gamba non è ancora guarita e provo ancora troppo dolore. Per questo ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica. È una decisione molto difficile, ma nonostante abbia fatto tutto il possibile per tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette". In carriera ha conquistato 5 medaglie olimpiche tra cui due ori: la 'Tigre' è l'atleta più vincente nella storia dello sci italiano
Ai Mondiali ha conquistato 5 medaglie, tra cui 2 ori
Nel corso della sua lunga carriera Brignone si è laureata campionessa iridata in gigante (Saalbach 2025) e in combinata a (Curchevel 2025), conquistando due argenti in gigante (Garmisch 2011 e Courchevel 2023) e uno in superG (Saalbach 2025)
I due trionfi nella classifica generale di CdM
Federica Brignone in Coppa del Mondo vanta due trionfi nella classifica generale (2020 e 2025), impresa mai riuscita prima di allora a un'italiana, oltre a una Coppa del Mondo di discesa (2025), due coppe di gigante (2020 e 2025), due coppe di combinata (2019 e 2020) e una coppa di superG (2022)
37 vittorie e 85 podi in Coppa del Mondo
Federica Brignone ha debuttato in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 nel gigante di Lienz e da allora ha partecipato a 363 gare nel massimo circuito internazionale in tutte le specialità (discesa, superG, slalom, gigante, combinata) ottenendo 37 vittorie e 85 podi complessivi
Brignone figlia d'arte, l'esordio quasi 20 anni fa
Brignone è una delle atlete più titolate nella storia dello sport italiano. Questione anche di genetica: Federica è figlia dell'ex slalomista Maria Rosa Quario e di papà Daniele, l'azzurra ha iniziato a sciare da giovanissima: quasi 20 anni fa, nel dicembre 2007, ha fatto il suo esordio in Coppa del mondo.
Flavio Roda (Fisi): "Grazie Federica, ti saremo sempre vicini"
"Grazie per tutto quello che hai fatto. Sei stata una grande campionessa, hai dato grande lustro alla nostra federazione, agli sport invernali e allo sci alpino in tutto il mondo: ci mancherai tanto, ti saremo sempre vicini e ti auguriamo ogni cosa per la tua vita": è il messaggio di Flavio Roda, presidente alla guida della Fisi negli anni d'oro di Federica Brignone, alla notizia del ritiro dell'olimpionica azzurra.
Si ritira l'atleta più vincente nella storia dello sci italiano
Federica Brignone a 36 anni vanta un palmarès straordinario: 5 medaglie olimpiche (2 ori, 1 argento e 2 bronzi), 5 medaglie ai Campionati del Mondo (2 ori e 3 argenti), 2 Coppe del Mondo generali (2019/20 e 2024/25), 5 Coppe di specialità e 37 vittorie in Coppa del Mondo, per un totale di 85 podi nel massimo circuito dello sci alpino. È l'atleta più vincente nella storia dello sci italiano.
Ieri l'ultimo test sugli sci a Cervinia prima del ritiro
Ieri (martedì 24 novembre) Federica Brignone era tornata sugli sci sulla pista di Cervinia insieme al fratello Davide Brignone e allo skiman Mauro Sbardelotto per testare le sue condizioni a 91 giorni dall'operazione per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro (intervento svolto a Milano lo scorso 25 agosto). L'azzurra aveva usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero.
Federica Brignone torna sugli sci a CerviniaVai al contenuto
Brignone: "Vorrei varcare il cancelletto di partenza un'ultima volta"
Brignone lascia il mondo delle competizioni, ma ci sarà comunque l'occasione per vederla un'ultima volta gareggiare sugli sci, come ha annunciato la stessa Federica nel suo messaggio sui social: "Vorrei varcare il cancelletto di partenza un'ultima volta, per salutare questo sport che amo così tanto e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando"
Federica Brignone annuncia il ritiro sui social: il VIDEO
Federica Brignone si ritira. La campionessa azzurra, vincitrice di due medaglie d'oro all'Olimpiade di Milano-Cortina 2026, ha deciso di fermarsi a causa dell'infortunio al ginocchio sinistro. L'annuncio è arrivato attraverso un video sul proprio profilo Instagram, in cui dichiara: "Dopo questi due giorni sulla neve, mi sono resa conto che la mia gamba non è ancora completamente guarita e che provo ancora troppo dolore. Per questo motivo, ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica. È stata una decisione certamente molto difficile, ma nonostante abbia fatto tutto il possibile per tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette"