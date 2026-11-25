Sofia Goggia rende omaggio a Federica Brignone. Due campionesse che hanno fatto la storia dello sci italiano, anche creando un dualismo fatto di vittorie e rientri clamorosi. Sofia ha voluto rendere omaggio alla "Tigre di La Salle" dopo l'annuncio del ritiro dalle gare. Con una storia su Instagram, Goggia ha ringraziato Brignone: "Per tutto ciò che hai fatto nel e per il nostro sport e per tutto ciò che hai dato alla nostra Nazione volando sugli sci. Se sono l'atleta che sono diventata, io lo so...lo devo anche a te". Poi sul sito della Fisi: "“Vivo una sensazione strana, perchè dopo tanti anni che abbiamo gareggiato insieme, poi è arrivato il giorno in cui si esce dalla bolla. Io sono grata di avere condiviso questi anni con Federica, se sono l’atleta di oggi, lo devo tantissimo anche a lei, perché mi ha spronata a dare il meglio. E’ stato un onore per me essere in squadra con un’atleta del suo calibro”.