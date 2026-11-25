La sciatrice italiana più vincente di sempre dice addio allo sci agonistico. Federica Brignone, reduce dai due ori olimpici di Milano-Cortina 2026, ha annunciato il ritiro con un video sui social: "Dopo questi due giorni sulla neve, mi sono resa conto che la mia gamba non è ancora completamente guarita e che provo ancora troppo dolore. Per questo motivo, ho deciso di chiudere la mia carriera". Di seguito il VIDEO della 'Tigre' azzurra

Il messaggio di Federica Brignone

"Dopo questi due giorni sulla neve, mi sono resa conto che la mia gamba non è ancora completamente guarita e che provo ancora troppo dolore. Per questo motivo, ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica. È stata una decisione certamente molto difficile, ma nonostante abbia fatto tutto il possibile per tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette. Vorrei varcare il cancelletto di partenza un'ultima volta, per salutare questo sport che amo così tanto e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando"