Entra in gara a 2.18 metri, il suo è un percorso netto: 2.22, 2.26, 2.29 in successione, senza alcun errore e con la certezza di essere sul podio. "A dire il vero a metà gara ho iniziato ad avere qualche dubbio – confessa Tamberi rivivendo l’intero andamento della finale di salto in alto. "Non c’era niente che andasse male, era solo una mia sensazione. Però mi capita spesso di avere un attimo di confusione che invece non esiste”. Rimangono in tre, lui, Konstadinos Baniotis e Andrii Protsenko. Il greco e l’ucraino falliscono il primo tentativo a 2.29 e passano. "Quando ho visto i loro errori a 2.29 ho capito che il gradino più alto del podio non me lo sarei fatto portare via da nessuno, lo volevo troppo”. Decisiva l’asticella a quota 2.32, la stessa misura che pochi giorni fa Tamberi ha superato a casa sua, agli Assoluti di Ancone, miglior salto europeo stagionale. Gimbo chiede l’aiuto del pubblico, in mezzo al frastuono dell’Emirates Arena inizia la sua rincorsa completa fatta di 11 passi e supera abbondantemente l’asticella. E’ la certezza della medaglia d’oro perché Baniotis e Protsenko sbagliano, chiudono entrambi con la medaglia d’argento ex-aequo. Tamberi potrebbe subito festeggiare e invece no. E’ un maestro nel mettere pressione a se stesso, sa di avere sulle gambe misure superiori, vuole continuare a provarci. Sbaglia il primo salto a 2.34 e allora, tentando il tutto per tutto, chiede di far salire l’asticella a 2.36. I rimanenti due tentativi non gli riescono come avrebbe desiderato ma per il momento va bene così, anzi va strabene. "Ho voluto provare ad andare più in alto perché oggi sentivo di valere tantissimo. Ma sono soddisfatto così. Dopo la certezza dell’oro mi sono tornati in mente come in un film tutti gli ultimi mesi, non sono stati facili. Non ne ho voluto parlare spesso, ho preferito starmene zitto perché io adoro le persone positive e volevo tornare ad essere positivo, in privato e in pubblico. Ma avete visto come ho saltato? Ecco, al di là dell’oro quello che mi riempie di gioia è vedere i salti che sono in grado di fare di nuovo. E poi ho rotto un tabù, un titolo europeo indoor non l’avevo mai vinto".