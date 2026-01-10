Milano-Cortina perde un'altra possibile protagonista. L'austriaca Magdalena Egger, seconda nella discesa di Saint Moritz a dicembre dietro Vonn, ha riportato un terribile infortunio dopo la discesa libera di Zauchensee: rottura del legamento crociato e lesione al menisco del ginocchio destro. Stagione finita per la classe 2001

La discesa libera di Coppa del Mondo a Zauchensee è stata terribile per l'austriaca classe 2001 Magdalena Egger. La caduta nella prova le ha causato la rottura del legamento crociato e una lesione del menisco del ginocchio destro. Stagione finita, così come il sogno olimpico di Milano-Cortina. Egger, lo scorso dicembre, aveva conquistato il suo primo podio in carriera Coppa del Mondo nella discesa di Saint-Moritz, alle spalle di Lindsay Vonn.