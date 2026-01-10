Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sci, infortunio per Egger: crociato ko e stagione finita per l'austriaca

Sci

Milano-Cortina perde un'altra possibile protagonista. L'austriaca Magdalena Egger, seconda nella discesa di Saint Moritz a dicembre dietro Vonn, ha riportato un terribile infortunio dopo la discesa libera di Zauchensee: rottura del legamento crociato e lesione al menisco del ginocchio destro. Stagione finita per la classe 2001

LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE

La discesa libera di Coppa del Mondo a Zauchensee è stata terribile per l'austriaca classe 2001 Magdalena Egger. La caduta nella prova le ha causato la rottura del legamento crociato e una lesione del menisco del ginocchio destro. Stagione finita, così come il sogno olimpico di Milano-Cortina. Egger, lo scorso dicembre, aveva conquistato il suo primo podio in carriera Coppa del Mondo nella discesa di Saint-Moritz, alle spalle di Lindsay Vonn. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Adelboden, trionfa Odermatt: Vinatzer scivola

sci alpino

Marco Odermatt vince per la quinta volta consecutiva lo slalom gigante di Adelboden, in Svizzera....

Vonn domina la discesa a Zauchensee, 4^ Pirovano

SCI ALPINO

Lindsey Vonn domina la discesa libera a Zauchensee. La statunitense ha chiuso in testa su un...

Giacomel vince a Oberhof ed è pettorale giallo

biathlon

Tommaso Giacomel fa la storia del biathllon italiano vincendo l'Inseguimento di Oberhof e...

Favoloso Giacomel: trionfo nella sprint a Oberhof

BIATHLON

L'azzuro trionfa nella Sprint di Oberhof, in Germania. Una vittoria in lacrime, con dedica per...

Slalom Madonna Campiglio, vince Noel

sci alpino

Il francese Noel si aggiudica lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio: è la quindicesima...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS