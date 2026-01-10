Offerte Sky
Vela, America's Cup: la 38^ edizione partirà dalla Sardegna

vela

La prima regata preliminare della 38^ America's Cup partirà dalla Sardegna. La conferma arriva da Franco Cuccureddu, assessore al Turismo. Il titolo sarà assegnato a Napoli nel luglio del 2027

TUTTE LE NOTIZIE DI VELA

La conferma ufficiale è arrivata: l'assessorato del Turismo della Regione Sardegna ha sottoscritto l'accordo per ospitare la prima regata preliminare della 38^ America's Cup, che assegnerà il titolo a Napoli nel luglio del 2027. Lo ha annunciato sui social proprio l'assessore al Turismo, Franco Cuccureddu: "La notizia è trapelata sui giornali o sui social, dopo tanti mesi di complesse trattative con gli organizzatori dell'America's Cup, il Team New Zealand e il Governo italiano, condotte sempre nella massima riservatezza. Confermo quindi che l'assessorato al Turismo della Regione Sardegna ha sottoscritto l’accordo per ospitare la prima regata preliminare della 38^ America’s Cup". Tutti i dettagli dell'evento saranno illustrati in una conferenza di presentazione dell'evento convocata per venerdì 16 gennaio a Cagliari, città in cui si trova la base di Luna Rossa.

