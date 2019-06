Doppio appuntamento su Sky Sport con l'edizione 2019 della Diamond League, la più importante manifestazione di atletica, organizzata dalla IAAF. Una grande occasione per vedere all’opera molte delle stelle dell'atletica mondiale, e anche italiana, impegnate nelle varie tappe del circuito, comprese le due finali, in programma il 29 agosto a Zurigo e il 6 settembre a Bruxelles.

Primo appuntamento domani, giovedì 13 giugno, con il quinto meeting della stagione, quello di Oslo (Bislett Games), dove sarà in gara anche il velocista e primatista italiano dei 100 metri piani Filippo Tortu. Diretta esclusiva su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno a partire dalle ore 20.

Condizioni meteo non favorevolissime, dal momento che a Oslo piove, come ha testimoniato Filippo Tortu in una story pubblicata su Instagram, in cui ha improvvisato uno scatto con l'ombrello, sulle note di "I'm singing in the rain".