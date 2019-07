Straordinaria doppietta senza precedenti per l’Italia nei 100 metri ai Campionati Europei under 20 di Boras, in Svezia. Due azzurri conquistano la medaglia d’oro: Vittoria Fontana con 11’’40 (+0.8) riesce non solo a prendersi il primo gradino del podio, ma anche a migliorare il record nazionale juniores - a 30 anni esatti di distanza, dopo averlo eguagliato ieri in semifinale (11’’42 di Sonia Vigati nel 1989). È il primo titolo di un’azzurra in questa gara nella storia della manifestazione. La varesina batte l'olandese N'Ketia Seedo (11’’40) per pochi millesimi di secondo, mentre terza è la spagnola Jael Bestue (11.59). Al maschile Lorenzo Paissan fa registrare un super tempo, correndo i 100 metri in 10’’44 (0.0), conquistando così il secondo successo italiano di fila nella manifestazione dopo quello di Filippo Tortu a Grosseto nel 2017. Il 18enne trentino si impone nettamente davanti al polacco Antoni Plichta (10.52) e l’inglese Chad Miller (10.53), mentre l’altro britannico Jeremiah Azu, leader stagionale di specialità, è stato frenato da un infortunio: "Non ho ancora realizzato bene quel che è successo – le parole di Lorenzo Paissan nel dopo gara, ancora avvolto nel tricolore – sapevo che dovevo partire forte come ieri, e così è stato; Azu era davanti intorno ai 60 metri, stavo cercando di tenere per superarlo in fondo, poi non so cosa sia successo, lui si è fatto male, e io ho vinto. Penso sia un successo comunque meritato, io ci ho sempre creduto, fin dall’inizio. Questo era l’obiettivo di questa stagione, è stato centrato, ne sono felicissimo. So che è un punto di partenza, bisogna guardare avanti, già dalla staffetta 4x100, che sarà molto interessante per noi. Mi spiace dirlo, ma indubbiamente, con l’infortunio di Azu, acquistiamo anche maggiori possibilità di piazzarci".