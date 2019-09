Una chiacchierata con Alessia Trost alla vigilia dei Mondiali di Doha. Curiosità, gusti e sogni dell'atleta azzurra.

Nome: Alessia

Soprannome: Ale

Nata a: Pordenone l'8 marzo 1993 (26 anni)

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: 188cm

Occhi: verdi?

Specialità: salto in alto

Record: PB 2m - SB 1.94 m

Il tuo idolo sportivo

Oggi ammiro davvero davvero tanto, sportivamente, Federica Pellegrini

Quando hai capito di avere i superpoteri?

Quando queste gambe sono diventate così lunghe!

E ricordi il momento in cui hai realizzato per la prima volta di poterti dedicare da professionista alla tua specialità?

In sincerità totale non ricordo il momento, però il periodo sì: ero in quinta superiore e non vedevo l'ora finisse la scuola e arrivasse ottobre. Sarebbe stata la mia prima preparazione invernale da professionista, wow.

Quali altri sport segui?

Domanda di riserva?

Film preferito

The Danish Girl

Serie tv

Al momento Mindhunter

Hobby

Leggere, tutto

Ultimo libro letto e il prossimo che vorresti leggere

Gli amori difficili - Calvino, in lettura

La tua canzone del 2019?

Quassù - Ghemon

Viaggio dei sogni

Africa

Frase preferita/motto

Tutto quello che puoi con quello che hai.

Cibo preferito

Pizza

Un tuo pregio

Non credo negli assoluti: opinioni, esperienze, persone, vite. Non so cosa è vero, ma accolgo.

Un tuo difetto

Sono permalosa

Una cosa che non sopporti

Il rumore, quando è stonato e a volume mille.

Cosa ti aspetti da Doha

Lo stagionale.