Non è stata una maratona. È stata una lotta per la sopravvivenza. Se la gara simbolo delle fatica, e del fascino dello sport, si trasforma in uno show triste o addirittura in un possibile pericolo per la salute, c’è forse bisogno di fermarsi e chiedersi: è questa l'atletica del futuro? Organizzare un Campionato del Mondo a ridosso del deserto era un rischio in partenza, le preoccupazioni sono sempre stata molte sin dalla scelta della IAAF di accettare la candidatura (e soprattutto i petrodollari) del Qatar. Proprio in un appassionato e coinvolgente venerdì di "Fridays For Future", con milioni di giovani di tutto il mondo mobilitati in corteo per chiedere ai governi di impegnarsi contro il cambiamento climatico, prende il via il Mondiale di atletica meno ecologico di sempre. Per arginare il caldo torrido all'interno del Khalifa Stadium, stadio all'aperto, è stato messo a punto un super tecnologico (e chissenefrega dei danni all’ecosistema…) meccanismo di raffreddamento: trecento bocchettoni rilasciano aria fredda, potenti spifferi capaci di garantire una temperatura di 22-24 gradi. Bene, ma non proprio benissimo, per gli atleti impegnati nelle gare dentro lo stadio, peccato invece per i marciatori e i maratoneti: il caldo soffocante lungo le strade mica lo puoi trasformare. La maratona femminile è la gara che assegna le prime medaglie iridate. La IAAF e il Comitato Organizzatore mettono le mani avanti, comunicano che tutte le Nazionali sono state informate da mesi sui possibili pericoli legati al caldo. Avessi detto, che gran sforzo inviare mail di allerta. La commissione medica è da tempo sull'attenti con consigli su metodologie anti calore e presidi raddoppiati lungo il percorso. Le atlete, per adattarsi a una maratona che parte a mezzanotte, hanno cambiato bioritmi dormendo di giorno e vivendo di notte. Dalla teoria si passa alla pratica, 32 gradi con il 75% di umidità, si suda solo a stare fermi, come si può correre 42 Km in queste condizioni? Sara Dossena al 12° km non respira, barcolla, il gruppo dei tecnici azzurri corre a fermarla per paura che cada. "La situazione è peggiore di quel che avevamo preventivato. Il rapporto temperatura-umidità è quasi proibitivo. Si fatica a respirare, stando ai nostri parametri lo sforzo si allunga di 5 Km, è come correre una maratona di 47/48 Km e non di 42", sottolinea il CT La Torre dopo aver abbracciato la 32enne bergamasca cercando di alleviarne il senso di frustrazione. "Mi sono dovuta fermare perché sono svenuta. È un Mondiale, vesto la maglia azzurra, volevo arrivare a tutti i costi al traguardo, anche camminando, ma con questo caldo non si riesce a respirare, il mio fisico è esploso. Avrei voluto poi ripartire ma la situazione rischiava di diventare pericolosa. Probabilmente in futuro non dovrò preparare una maratona ma dovrò fare una preparazione di resistenza a queste condizioni climatiche impossibili", chiosa avvilita la Dossena. Pure l’altra azzurra Giovanna Epis alza bandiera bianca, al 30° Km.