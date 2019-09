Una giornata storica per l'atletica italiana. Dopo 32 anni un azzurro si qualifica per la finale mondiale dei 100 metri. L’ultima volta era stato Pierfrancesco Pavoni, nel 1987, adesso tocca a Filippo Tortu. Il 21enne brianzolo corre in semifinale in 10”11, arriva terzo nella batteria vinta dal sudafricano Simbine (10”01) davanti al britannico Hughes (10”05). Ci vogliono quattro minuti prima di realizzare di aver compiuto un’impresa: anche il giamaicano Tracey arriva in 10”11 ma il fotofinish alla fine premia Filippo per un millesimo di secondo. “Lasciatemelo dire, oggi ho tirato fuori le palle. Sentivo una carica diversa e ho fatto quello che dovevo fare. No, niente dedica…adesso vado a concentrarmi per la finale”, commenta a caldo l’azzurro allenato dal papà Salvino. La finale della gara regina dell’atletica è in programma questa sera alle ore 21.15. Filippo correrà in corsia 2, al suo fianco avrà il fuoriclasse americano Justin Gatlin. Il ruolo di favorito è sempre per Christian Coleman (Usa), il più veloce di tutti anche dopo i tre turni di semifinali (9”88). Resta il rammarico di non poter esibire due italiani in finale. Niente da fare per Marcell Jacobs che in prima batteria non fa meglio di 10"20. Da mangiarsi le mani pensando che con il tempo corso ieri in batteria (10”07) avrebbe fatto parte anche lui dell’élite mondiale.

I qualificati per la finale

Coleman (Usa) 9″88, Simbine (Rsa) 10″01, Hughes (Gbr) 10″05, De Grasse (Can) 10″07, Blake (Jam) 10″09, Gatlin (Usa) 10″09, Tortu (Ita) 10″11, Brown (Can) 10″12