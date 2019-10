Il terzo tempo di sempre dei 400 metri al femminile, il miglior crono degli ultimi 34 anni. Salwa Eid Naser stupisce nella serata del Khalifa Stadium ai Mondiali di atletica leggera a Doha con una medaglia d'oro dirompente nel giro di pista. L’atleta del Bahrain ferma il cronometro con un sensazionale 48.14 diventando la terza della storia dopo il record del mondo (47.60) di Marita Koch del 1983 e il 47.99 di Jarmila Kratochvilova datato 1985. Nata in Nigeria, paese della mamma, trasferitasi da piccola in Bahrain, paese del padre, Salwa nel 2015 aveva vinto l’oro ai Mondiali junior presentandosi in pista con tanto di hijab elastico che le copriva i capelli e maniche lunghe. A distanza di 4 anni, con nel mezzo un argento ai Mondiali di Londra 2017, la metamorfosi della Naser è notevole, dallo hijab ai numerosi tatuaggi e ai piercing ma soprattutto una eleganza e una forza di corsa tale da rappresentare una delle più grandi sorprese di questo Mondiale. A casa sua in Bahrain è un riferimento, la definiscono "un esempio per tutte le donne". Si deve accontentare dell’argento la campionessa olimpica in carica Shaunae Miller-Uibo nonostante un altrettanto straordinario 48.37 che si inserisce al sesto posto di ogni epoca nei 400 metri.