Ai Mondiali di Atletica di Doha un risultato di grande prestigio per le azzurre della staffetta veloce. La 4x100 femminile conquista l’accesso alla finale e soprattutto ottiene il pass per Tokyo 2020. Il merito è di Johanelis Herrera Abreu in prima frazione, Glorlia Hoopers in seconda, Anna Bongiorni in terza e Irene Siragusa a cui spetta il compito di chiudere. Finale, pass olimpico e pure il nuovo record italiano (42”90), meglio di così. La Giamaica trascinata dalla fuoriclasse Shelly-Ann Fraser Pryce è la più veloce (42”11), l’Italia chiude con l’ottavo tempo grazie alla squalifica del Brasile per cambio irregolare. La finale è in programma sabato 5 ottobre alle ore 21.05 italiane.