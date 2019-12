Auguri Fiona May, la campionessa del salto in lungo compie 50 anni

Fione May compie 50 anni. Nata nel Regno Unito da genitori giamaicani divenne cittadina italiana dopo il matrimonio con il saltatore con l'asta Gianni Iapichino, nel 1994. A 14 anni dal ritiro dall'attività agonistica è ancora la detentrice del record italiano di salto in lungo e resta l’atleta azzurra più volte salita sul podio iridato, con due ori, un argento e un bronzo ai Mondiali outdoor. ll palmares della May con la maglia dell'Italia conta anche un oro ai Mondiali indoor, tre medaglie complessive agli Europei, un oro ai Giochi del Mediterraneo e soprattutto due argenti olimpici conquistati ad Atlanta 1996 e Sydney 2000. Ora è mamma a tempo pieno della neo campionessa europea under 20 di salto in lungo Larissa e della piccola Anastasia. Se potesse scegliere un regalo per i suoi 50 anni Fiona non ha dubbi: "Sono una persona fortunata, ho avuto tanto dalla vita. Se potessi scegliere, vorrei vivere fino a 100 anni per passare tanto tempo con le mie figlie".