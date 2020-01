Il re della velocità italiana scenderà in pista al Palaindoor di Ancona domenica 23 febbraio per il titolo nazionale dei 60 metri

Dopo il "Grande Inverno" passato a Tenerife per allenarsi nelle condizioni migliori, lontano dal freddo e con tanti compagni di Nazionale, Filippo Tortu ha annunciato la data della sua prima uscita del 2020.

Domenica 23 febbraio, agli Assoluti indoor di Ancona, Pippo gareggerà sui 60 metri. È dalla storica finale mondiale di Doha che l'atleta azzurro delle Fiamme Gialle non scende in pista per una gara ufficiale: e al Palaindoor che lo scorso anno lo vide realizzare il suo primato personale con il crono di 6.58 Pippo vuole ovviamente migliorarsi ancora. In palio c'è la conquista del titolo italiano e, da programma, potrebbe correre anche tre volte nella stessa giornata: batteria, semifinale e finale. "Sono felice di partecipare perché in realtà seguo sempre questa manifestazione da spettatore e quest'anno cercherò di onorarla al meglio da protagonista" - ha dichiarato a SprintNews.it - aggiungendo che "non era in programma nessuna gara al coperto ma, a 4 mesi da Doha, cominciavo a sentire la mancanza dello sparo dello starter."

Il Palaindoor di Ancona farà da preludio a una stagione all'aperto che trova nei Giochi di Tokyo il grande obiettivo del re della velocità italiana. A Tenerife, Filippo ha lavorato con il papà-allenatore per perfezionare ogni dettaglio della tecnica di corsa e si è detto molto soddisfatto di come è stato svolto il programma di allenamento. Dalle Canarie ad Ancona, il primo obiettivo all'orizzonte adesso è quello di migliorare il personale sui 60 metri, ma la gara agli Assoluti Indoor sarà soprattutto un test per verificare le sensazioni in competizione.