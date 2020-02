Seconda giornata degli Assoluti indoor. Nel salto in alto Tamberi si ferma a quota 2.20 e arriva secondo fallendo i tre tentativi a 2.23: il titolo italiano va a Marco Fassinotti. Elena Vallortigara vola a 1.96, titolo e pass per Tokyo. Filippo Tortu corre la batteria dei 60m in 6.73, nel pomeriggio le semifinali

C'era grande attesa per Gianmarco Tamberi, nella seconda giornata degli Assoluti indoor. Al Palaindoor di Ancona il padrone di casa, primatista italiano del salto in alto, si ferma a 2.20 e ad aggiudicarsi la maglia tricolore è Marco Fassinotti. L'atleta dell'Aeronautica Militare vince con la stessa misura di 2.20, ma ottenuta al primo tentativo (Tamberi al secondo). Il risultato migliore della gara, alla fine, lo ottiene il cinese Guowei Zhang, fuori classifica ma capace di saltare 2.26, con tre successive prove (mancate) a 2.30.

Delusione Tamberi: "Ho fallito miseramente"

Gimbo si presenta in pedana fin dalla prima misura, a quota 2 metri. Sul petto, accanto alla scritta Fiamme Gialle, un numero 24 bianco, a ricordo di Kobe Bryant (doppiato dall’8, l’altro numero della stella del basket NBA, sulle spalle). Dopo l’esordio a due metri, due misure senza salti (a 2,04 e 2,08) per poi ripresentarsi a 2.12, misura superata senza problemi. Marco Fassinotti non commette falli da 2.08 a 2.20, mentre a 2.16 Tamberi commette il primo errore. A 2,23 Fassinotti commette il primo errore della giornata, ma il titolo è suo. Tamberi ricambia l'affetto del pubblico accorso a sostenerlo, ma poi passa lunghi minuti a terra per smaltire la delusione. Nell'intervista rilasciata a Sky Sport Gimbo non usa giri di parole e si scusa con il pubblico per la brutta prestazione.

Exploit Vallortigara: salta 1.96, pass per Tokyo

La copertina di questa domenica mattina se la prende Elena Vallortigara saltando a 1.96 (quinta prestazione stagionale al mondo). L'altista di Schio registra così il suo personale, andando poi a tentare la misura dei 2 metri, senza riuscirci. Alle sue spalle Trost e Furlani con 1.90. Con questo risultato Vallortigara si prende lo standard per i Giochi Olimpici di Tokyo e diventa per la terza volta campionessa italiana indoor: ha trionfato agli Assoluti 2017, 2019 e 2020.

Tortu supera in scioltezza le batterie dei 60 m

Iniziato anche il torneo dello sprint, con il primo dei tre turni previsti nei 60 metri. Filippo Tortu è il più veloce del turno. Apre la sua stagione in sala con un agevole 6.73 e approda alla semifinale del pomeriggio (si corre alle ore 16.05). Tra gli avversari di Pippo si mette in evidenza Massimiliano Ferraro (Riccardi Milano), che nella prima batteria corre nello stesso tempo del finalista mondiale di Doha: 6.73. Tra le donne, miglior crono del primo turno per la favorita della vigilia, Irene Siragusa (Esercito), che parte da un buon 7.41. Anche per le ragazze appuntamento con il turno di semifinale (ore 16.15).

Nell'asta spicca Mandusic

Il campione italiano dell’asta è Max Mandusic. Il 21enne giuliano della Trieste Atletica riesce al primo tentativo a saltare 5,35 e poi vola a 5,45 (alla terza prova). Dietro di lui Alessandro Sinno (Aeronautica), il cui 5,20 non basta per salire sul primo gradino del podio.