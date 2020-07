Al meeting Città di Savona la quasi 18enne Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, vola a 6,80 nel santo in lungo e diventa la seconda italiana di sempre, proprio dietro alla mamma (impazzita di gioia in tribuna). Nei 100m Tortu brucia Marcell Jacobs, portando sul 3-1 in proprio favore il bilancio degli scontri diretti con l'altra punta di diamante della velocità azzurra.

Sempre più sulle orme di mamma Fiona May. Nella 9^ edizione del "Meeting Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia" Larissa Iapichino, la figlia d'arte della due volte campionessa del mondo, realizza un 6,80 da urlo, seconda misura italiana di sempre dopo il 7,11 realizzato proprio dalla madre a Budapest 1998. Per la gioia di Fiona May, prima incredula dopo il salto della figlia e scatenata nel momento in cui è arrivata l'ufficialità della misura. Iapichino strappa comunque un record, quello italiano under 20, e festeggia la seconda misura dell'anno dopo il 6,81 della svedese Kaddi Sagnia. Un bel regalo anticipato di compleanno per la talentuosa saltatrice dell'Atletica Firenze Marathon, che sabato 18 luglio compirà 18 anni.

L'esultanza di Fiona May in tribuna dopo il 6,80 della figlia