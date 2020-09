Atletica, Diamond League a Losanna: live su Sky

Dopo le tappe di Monte-Carlo e Stoccolma, il circuito rimane in Europa: primo appuntamento oggi dalle 18 con “Athletissima”, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Il meeting di Losanna vedrà al via anche l’italiano Claudio Stecchi, in una gara del salto con l’asta che si presenta quanto mai stellare, grazie alla presenza di tutti i migliori al mondo di questa specialità

Ci vuole anche fantasia per battere il Covid e l’atletica ha dimostrato di averla. A Losanna, sede non solo del Comitato Olimpico Internazionale ma anche di una delle tappe più prestigiose della Diamond League, hanno traslocato il meeting dallo stadio a Place d’Europe. Montate due pedane, allestite tribuna per accesso di spettatori limitato a mille, ecco pronte le sfide al maschile e al femminile per l’evento più spettacolare dell’atletica: il salto con l’asta. Più completo il cast al maschile, guidato da Armand Duplantis, che salito a 6.18 quest’inverno ha già valicato i 6.01 nelle tappe di Montecarlo e Stoccolma. Lo svedese della Louisiana sarà stimolato nell’attacco, chissà, al primato del mondo, dalla solita compagnia: il due volte iridato, l’americano Sam Kendricks, l’ultimo Re di Francia, Renaud Lavillenie, il polacco Piotr Lisek emulo di Tarzan con i suoi urli in pedana, il brasiliano Thiago Braz, campione olimpico in crisi. Amici molto più che rivali, perché questo è il salto con l’asta, famiglia di funamboli pazzi che tra loro si intendono a meraviglia. Tra loro anche Claudio Stecchi, che dopo una buona stagione indoor ha avuto qualche intoppo all’aperto culminata con i tre nulli a 5.25 agli assoluti. Ci saranno, si diceva, anche le donne, senza però le stelle Stefanidi, Morris e Sidorova. Favorita diventa Holly Bradshaw, britannica che dieci giorni fa alla Diamond League di Stoccolma ha ottenuto il successo più bello della sua carriera.