Mo Farah, che impresa! Battuto il record dell'ora

Altra impresa nella carriera stellare di Mo Farah. Il fondista britannico, campione olimpico dei 5.000 e dei 10.000 sia a Londra 2012 che a Rio 2016, ha battuto il record dell'ora che resisteva dal 2007. Al meeting della Diamond League di Bruxelles Farah, 37 anni, ha corso 21.330 metri, 45 in più di quelli percorsi da Haile Gebrselassie 13 anni fa in Etiopia.

Nello stesso meeting successo dell'italiano Fausto Desalu nei 200 metri. "Bella gara, ho finito col botto una stagione anomala! - le parole del 26enne velocista azzurro -. Non ero nelle condizioni ottimali perché venerdì, sabato e domenica ho avuto la febbre. Poi ho fatto il tampone che è risultato negativo, però un po' di tensione e di ansia c'era. E' la mia prima vittoria in Diamond League e spero di ottenerne altre in futuro. Le condizioni atmosferiche non erano ideali, ma la pista è veloce, e uno dei miei sogni da sempre era correre su questa pista meravigliosa".