Diamond League a Bruxelles: live stasera su Sky

La sesta tappa della Diamond League arriva a Bruxelles: tanti i campioni in gara e altrettanti i record pronti ad essere frantumati. In pista anche tanta Italia con Fausto Desalu, Irene Siragusa, Vittoria Fontana, Eleonora Vandi e Alice Mangione. Appuntamento in diretta su Sky Sport stasera dalle ore 20

Negli occhi ancora la meravigliosa sfida nella Place d’Europe di Losanna, la sublimazione del salto con l’asta grazie a due uomini oltre i sei metri. Duplantis a 6.07 e Kendricks a 6.02, il record del mondo che trema a ogni uscita in pedana. Potrebbe accadere anche al Memorial Van Damme di Bruxelles dove ci sarà solo lo svedese della Louisiana, stavolta stimolato dalla presenza di Thiago Braz, il brasiliano olimpionico a Rio apparso finalmente ritrovato in riva al lago Lemano. Non sarà quello dell’asta il solo record del mondo a tremare. Potrebbe accadere anche in una gara resa celebre dal ciclismo, quella dell’ora. Proveranno a percorrere in 60 minuti tanti più chilometri possibile l’olandese Hassan e la kenyana Kosgei tra le donne tra le donne e lo stesso farà Mo Farah tra gli uomini, rientro all’amata pista per l’inglese che per oltre un lustro è stato il dominatore incontrastato di 5000 e 10000 prima di dedicarsi alla maratona.