Nel 2005, quando Kenenisa Bekele stabilì a Bruxelles il primato del mondo dei 10.000 metri tutti noi lo definimmo "mostruoso". A distanza di 15 anni siamo andati oltre, ciò che ha fatto Joshua Cheptegei è qualcosa di extraterrestre: 26'11"00. Ha sbriciolato di oltre 6 secondi il precedente primato. Predestinato già a 18 anni oro mondiale Under20 nei 10.000 a Eugene ma ha avuto il merito di non avere fretta. Ha studiato, laureato in Lingue e Letteratura, costruendo con pazienza una carriera fenomenale. In questo 2020 ben 3 primati mondiali: 5Km su strada, 5000 metri e 10.000 metri. In patria sta diventando il leader dei giovani ugandesi stanchi di un vivere in un Paese senza libertà di espressione, dilaniato da uccisioni illegali e continue violazioni dei diritti civili.