Coronavirus, Filippo Tortu positivo al test rapido

Filippo Tortu è risultato positivo al test rapido per il coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso atleta sui suoi profili social, con un lungo messaggio in cui si rivolge anche alle persone con cui è stato in contatto negli ultimi tempi, invitandole alla massima prudenza e a effettuare il test: "Ho da poco fatto il test rapido per il Covid-19 e, nonostante le prevenzioni messe in atto, sono risultato positivo. Ho svolto il sierologico, i risultati mi verranno consegnati tra domani e martedì. Ho provveduto a contattare tutte le persone con cui ricordo di essere stato in contatto nell'ultimo periodo; se non avete ricevuto il mio messaggio e abbiamo interagito, vi prego di prestare la massima attenzione ed effettuare il test anche voi. Voglio rassicurarvi sulle mie condizioni, sto bene, ma la mia priorità e far stare al sicuro tutte le persone viste nell'ultimo periodo e osservare la quarantena fino a quando non tornerò negativo. A presto, Filippo"