Il campione del mondo 2017 di salto in lungo, il sudafricano Luvo Manyonga, argento nella stessa gara ai Giochi di Rio 2016, è stato sospeso dall'ente mondiale dell'atletica per aver infranto le regole dei test antidoping. In particolare, non ha rispettato quella del 'whereabouts', ovvero non ha fatto sapere dove si trovasse in modo da poter essere sottoposto a eventuali controlli a sorpresa. Il suo è stato quindi considerato un caso di test saltati. Così ora è stato preso provvedimento nei suoi confronti, anche se la durata dello stop deve ancora essere stabilita.

Mayonga ha già avuto, in passato, problemi con l'antidoping. Infatti nel 2012 era stato squalificato per un anno e mezzo per essere risultato positivo (metanfetamine) a un controllo.