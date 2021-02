Gianmarco Tamberi conferma di essere in grande forma in questo avvio di stagione. Il 29enne marchigiano ha vinto la gara di salto in alto a Banska Bystrica, in Slovacchia, saltando 2.31 metri. Quello di Banska è un meeting tradizionalmente importante e ambito nella stagione indoor, un vero show con in gara atleti di richiamo internazionale. Proprio sulla pedana di Banska Bystrica Tamberi aveva iniziato la stagione del 2016 saltando 2.35, misura che resta la sua migliore di sempre all'esordio stagionale. Stasera ha superato con agilità impressionante al primo tentativo la misura di 2.31 - che gli ha assicurato la vittoria del meeting. Successivamente Gimbo ha dato l'assalto ai 2.33 con due tentativi però andati a vuoto. Il terzo e ultimo tentativo ha deciso di riservarlo facendo salire l'asticella a quota di 2.35, senza superarla. Per Tamberi resta la soddisfazione di aver disputato una ottima gara, dimostra la solidità del suo progetto ambizioso per un 2021 ai massimi livelli mondiali.