Nella complicata vicenda di doping di Alex Schwazer viene scritta la parola fine sul fronte della giustizia ordinaria. Archiviazione “per non aver commesso il fatto”, si legge nella disposizione del GIP di Bolzano. Sulla base di questa sentenza il 35enne altoatesino potrebbe far ricorso al Tribunale Svizzero contro la squalifica di 8 anni comminata dal TAS

Il Gip di Bolzano Walter Pelino ha disposto l'archiviazione per Schwazer nell'inchiesta penale con l'ipotesi di frode sportiva. Il Gip assolve Schwazer "per non aver commesso il fatto", questa la motivazione principale fatta trapelare dall'AGI. Di per sè è una vittoria per l'ex campione olimpico di marcia (oro a Pechino 2008) che ha sempre professato la propria innocenza parlando apertamente di manomissione delle sue provette. La vicenda era iniziata con il controllo antidoping effettuato il primo gennaio del 2016 che aveva portato alla squalifica di 8 anni di Schwazer, considerato recidivo.