La Federazione internazionale di atletica (ex Iaaf) attraverso un comunicato si mostra irremovibile dopo le conclusioni del Gip di Bolzano sulla squalifica per doping: "Alex Schwazer non potrà partecipare a competizioni internazionali fino al 2024. Rifiutiamo qualsiasi intento da parte dell'atleta o altre persone di minare o annullare la decisione finale e vincolante del Tas"

Niente Giochi di Tokyo, Alex Schwazer non potrà gareggiare fino al 2024, anno in cui scadrà la sua squalifica per doping. A sottolinearlo, con un comunicato, è World Athletics, la ex Iaaf, federazione mondiale della disciplina regina delle Olimpiadi, secondo cui "il signor Schwazer non potrà partecipare a competizioni internazionali

fino al 2024". "Rifiutiamo qualsiasi intento da parte dell'atleta o altre persone di minare o annullare la decisione finale e vincolante del Tas - sottolinea la nota - sulla base di quelle che possono essere descritte solo come teorie di manipolazione inverosimili".