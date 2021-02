Tamberi vola a 2,35: mondiale stagionale

"L'esultanza? Dovevo buttare fuori un po' di rabbia..."

Ora, come prossimo obiettivo, punta agli Europei indoor d'inizio marzo. "E' un 2,35 che vale tanto, per come l'ho fatto - dice Tamberi -. Il salto di oggi fa sperare buone cose. Ho esultato un po' troppo ma avevo da buttar fuori tanta rabbia e i momenti difficili passati in questi giorni. Dal 2016, sono stati anni difficilissimi e la prestazione di oggi significa aver chiuso quella parentesi. Sono diventato l'atleta che volevo essere dopo l'infortunio".