Iapichino 5^ nel lungo, sfuma il sogno medaglia

Quinto posto per Larissa Iapichino nella finale di salto in lungo degli Europei indoor. L'azzurra ha saltato 6.59 al primo tentativo, ma non è più riuscita a migliorarsi. Oro alla ucraina Bekh-Romanchuck con 6.91

Agli Europei Indoor non arriva la medaglia sperata per Larissa Iapichino nel salto in lungo. La 18enne fiorentina nuova stella dell’atletica leggera chiude al quinto posto la sua prima partecipazione in una grande competizione internazionale. E’ tutta esperienza per la piccola cucciola, il futuro è dalla sua. Certo, un pizzico di rammarico c’è considerando che ripetendo il 6.91 del suo record mondiale U20, realizzato due settimane fa ad Ancona, la Iapichino avrebbe conquistato l’argento. Per salire sul podio le sarebbe bastato un 6.75 ampiamente alla sua portata. Una finale iniziata con un 6.59 al primo salto, dopodiché non è riuscita a migliorarsi nei cinque successivi tentativi su una pedana capricciosa che ha creato problemi a tutte le finaliste. L’unica a non aver mai sbagliato è stata la tedesca Malaika Mihambo, che all’ultimo salto ha visto sfumare la medaglia d’oro che già sentiva sua. La Mihambo chiude seconda, è d’argento, perché si deve inchinare all’ucraina Maryna Bekh-Romanchuck, che al suo sesto tentativo vola a 6.91, miglior prestazione mondiale stagionale proprio davanti al 6.91 di Larissa Iapichino. Bronzo per la svedese Sagnia (6.75). Sesta l’altra azzurra Laura Strati (5.57)