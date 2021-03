5 Mulini, doppietta etiope con Melak e Gemechu

Gli etiopi Nibret Melak e Tsehay Gemechu hanno scritto per la prima volta il loro nome nell'albo d'oro della 'Cinque Mulini', classicissima di corsa campestre svoltasi oggi per l'89^ volta sui prati di San Vittore Olona (Milano).

La gara maschile

La 'Cinque Mulini' è considerato il cross più bello del mondo. Melak, secondo domenica scorsa al 'Campaccio', ha vinto in 28'57 la prova maschile battendo in volata il keniano Leonard Bett (28'58), quindi l'etiope Muktar Edris (28'59) e gli ugandesi Oscar Chelimo e Hosea Kiplangat. Miglior italiano, settimo in 30'03, Yohanes Chiappinelli, ritirato il detentore del record italiano di maratona e mezza maratona Eyob Faniel.