Su Sky il World Athletics Continental Tour Gold

La grande atletica leggera torna stasera su Sky Sport con il World Athletics Continental Tour Gold , il circuito internazionale, al via dagli Stati Uniti, più precisamente da Eugene, nello stato dell’ Oregon , vero e proprio tempio dell’atletica mondiale. Il meeting, “ USATF Grand Prix ”, andrà in onda in diretta su Sky Sport Arena a partire dalle ore 23 , con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento tecnico di Stefano Baldini .

Tra le gare più attese della riunione, quelle della velocità: i 100 metri maschili, con la presenza in pista degli americani Noah Lyles, oro nei 200 metri ai mondiali di Doha del 2019, e Ronnie Baker, che detiene la miglior prestazione dell’anno, e i 100 metri femminili, con al via la plurimedagliata americana Allyson Felix. Tante, comunque, le stelle che animeranno il meeting, che si annuncia spettacolare in tutte le discipline in programma.

Su Sky Sport tutte le tappe dell’edizione 2021 del World Athletics Continental Tour Gold; il prossimo sarà un doppio appuntamento, visto che nello stesso giorno, il 9 maggio, sono previsti i meeting di Walnut, sempre negli Stati Uniti, ma in California, e di Tokyo, in Giappone.