World Athletic Tour, doppio appuntamento su Sky

Un grande doppio appuntamento domenica 9 maggio con l’atletica su Sky. Dalle ore 10, su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, il meeting di Tokyo nello stadio che ospiterà le Olimpiadi, la sera (alle 22.30 , in diretta su Sky Sport Arena ) si vola in California a Walnut . A volare soprattutto gli sprinter, con i soliti nomi: Noah Lyles , il re dei 200, torna alla distanza preferita dopo l’esordio nel freddo di Eugene, mentre sui 100 il favorito dovrebbe essere Ronnie Baker, quest’anno già sceso sotto i 10 secondi. Ma al suo fianco, in corsia, la grande curiosità di D.K. Metcalf , favoloso ricevitore dei Seattle Seahawks.

Con lui si ripropone il grande connubio tra atletica e football americano, sublimato in passato da Bob Hayes, oro olimpico a Tokyo 1964 prima di vincere il Superbowl con i Dallas Cowboys. 1.93 per 100 chili , Dekaylin Zacharius Metcalf ha l’obiettivo di avvicinare i 10 netti e presentarsi poi ai Trials americani per garantirsi un posto a Tokyo. Per lui valgono le straordinarie immagini del suo recupero su Baker, cornerback di Arizona nella gara con Seattle. Misurano quella prestazione: 114 yard, circa 105 metri con una velocità di punta superiore ai 37 orari. Se togliete il peso di casco e paraspalle siamo già nell’ordine dei 10 secondi. Il sogno olimpico di Metcalf è tutt’altro che campato in aria.