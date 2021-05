Tortu rinuncia al meeting di Savona

Nell'atletica leggera salta la prima attesa sfida della stagione sui 100 metri tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Questa mattina lo staff di Tortu ha fatto sapere che il primatista italiano non parteciperà al meeting di Savona di giovedì 13 a causa di un affaticamento muscolare al bicipite femorale destro emerso dopo la partecipazione al Mondiale di staffette in Polonia dell'1 e 2 maggio. Per Tortu la decisione di saltare l'esordio stagionale a Savona è stata presa dopo una settimana di terapia e allenamenti. Possibile, ma non ancora confermato, che il duello tra Tortu e Jacobs si sposti al 22 maggio sulla pista di Rieti.