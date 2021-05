Marcell Jacobs nella leggenda. L’azzurro delle Fiamme Oro ha fatto registrare oggi, nel corso delle batterie del Memorial Ottolia, il record italiano dei 100 metri: 9.95 con +1,5 di vento a favore. Il campione europeo indoor dei 60 metri è il secondo azzurro nella storia ad abbattere il muro dei 10 secondi dopo il 9,99 di Filippo Tortu del 2018. "Dopo le indoor e la frazione corsa ai Mondiali di staffette, sapevo di essere in forma - le prime parole a caldo del 26enne al sito della Fidal - Dovevo solo stare attento a non sbagliare in partenza, ma ci ho lavorato tanto. Ero un po’ teso ai blocchi, perché ero il primo ad avere grandi aspettative. In finale sono sicuro che potrò correre in modo più sciolto, e con lo stimolo di un avversario a fianco credo di poter ripetermi o migliorare ancora". Il 9,95 vale il quinto posto delle liste mondiali del 2021 e la leadership europea stagionale. Si tratta della top ten di sempre a livello europeo (10° posto).