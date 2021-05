Morto a 40 anni Talotti, ex azzurro del salto

Lascia la moglie e il figlio nato da poco

Il campione di salto in alto, che al termine della carriera si era laureato e aveva iniziato la professione di fisioterapista, venne a sapere della malattia proprio nel giorno in cui la compagna Silvia Stibilj, campionessa azzurra del pattinaggio artistico a rotelle, scoprì di essere incinta. Dalla loro unione è nato nello scorso autunno il piccolo Elio. Talotti e Stibilj si sono sposati pochi giorni fa e la stessa Silvia ha dedicato un pensiero al marito scomparso su Instagram: "Buonanotte Angelo mio - le sue parole -. Grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme... Grazie per il dono più grande che mi hai lasciato... Grazie per esser stato semplicemente te stesso! Ti amo ora e per sempre". Anche da altri esponenti del mondo dello sport sono arrivati messaggi di cordoglio sui social per Talotti, che era un grande tifoso dell'Udinese.