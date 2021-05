World Athletics Tour ad Ostrava, oggi LIVE su Sky

Nuovo appuntamento con il circuito internazionale di atletica che fa tappa in Repubblica Ceca. Live dalle ore 18 su Sky Sport Arena (e in streaming su NOW) il meeting di Ostrava

L'atletica leggera torna su Sky, oggi, mercoledì 19 maggio, con il World Athletics Continental Tour Gold, il circuito internazionale che, dopo la doppia tappa di Tokyo e Walnut (Stati Uniti), approda in Europa, a Ostrava, nella Repubblica Ceca.

Il meeting, denominato Ostrava Golden Spike, giunto alla 60^ edizione, verrà trasmesso di diretta su Sky Sport Arena, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini.

Tante le stelle dell’atletica mondiale presenti domani al Mestsky Stadion della città ceca, con diverse prove che si annunciano di alto livello. Come i 100 metri maschili, con al via l’americano Justin Gatlin, campione olimpico nel 2004, il canadese Andre De Grasse, bronzo olimpico, e soprattutto l’altro americano Fred Kerley, specialista dei 400, ma che recentemente ha stabilito la miglior prestazione mondiale proprio sui 100. Kerley correrà poi anche i 200 metri, dove se la vedrà con il connazionale Kenny Bednarek.

Questi sono solo alcuni dei grandi nomi che parteciparanno alla riunione di Ostrava, quarto appuntamento del World Athletics Continental Tour Gold, da seguire su Sky Sport Arena a partire dalle ore 18.00. Anche in streaming su NOW e disponibile su Sky Go, anche in HD.