13 meeting su Sky Sport

leggi anche

Jacobs, nuovo record italiano dei 100 metri: 9,95!

Sky trasmetterà 13 delle 14 tappe previste, tra Europa, Stati Uniti e Asia, con il commento tecnico di Stefano Baldini. Il via è fissato per domenica 23 maggio, quando le stelle dell’atletica mondiale scenderanno in pista in Inghilterra, a Gateshead, per il primo meeting della stagione, live su Sky Sport Collection e in streaming su NOW dalle ore 18. La conclusione a Zurigo, in Svizzera, l’8 e il 9 settembre. Con la Wanda Diamond League, oltre al World Athletics Continental Tour Gold, i due circuiti internazionali di atletica leggera più importanti e prestigiosi a livello mondiale, si amplia e si rafforza l’offerta di atletica leggera di Sky. Nella stagione olimpica Sky trasmetterà infatti tutti i 26 principali meeting del calendario internazionale.