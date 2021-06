Hassan, record mondiale nei 10mila metri donne

Sifan Hassan che in un meeting a Hengelo (Olanda) ha corso i 10000 metri in 29:06.82 , migliorando di ben 11 secondi il precedente primato mondiale di 29:17.45 che apparteneva all'atleta etiope Almaz Ayana e stabilito il 12 agosto di cinque

Sifan Hassan è una fondista olandese di origine etiope. Ha vinto due medaglie d'oro ai Campionati del Mondo 2019, nei 1500 metri e nei 10.000 metri, diventando l'unica atleta nella storia a vincere entrambi gli eventi in un singolo Campionato del Mondo. La Hassan è stata campionessa mondiale dei 1500 metri indoor anche nel 2016. L'anno precedente, sempre ai mondiali aveva, invece, vinto la medaglia di bronzo nei 1500 metri, mentre nel 2017 aveva raggiunto l'argento nei 5000 metri. Hassan è detentrice del record mondiale sia per la corsa su strada di 5 km (corsa per sole donne) che per il miglio, entrambi fissati nel 2019, nonché per la corsa di un'ora, stabilita nel 2020. Ai suoi primati aggiunge quello ottenuto a Hengelo nei 10000 metri.