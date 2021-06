Atletica, su Sky Sport il meeting di Turku

leggi anche

Hassan, record mondiale nei 10mila metri donne

Il primo, Tobia Bocchi, è già in gara stasera nel salto triplo, alla ricerca di un minimo per le Olimpiadi che il ragazzo di Parma, ormai stabile nelle sue prestazioni al limite dei 17 metri, ha dimostrato di valere. Martedì sera spazio invece a Vittoria Fontana ed Hassane Fofana, entrambi alle prese con il doppio impegno di semifinale e finale. La campionessa europea junior dei 100 metri, reduce da un'ottima stagione indoor con titolo assoluto e costante miglioramento del primato personale sui 60 metri, potrà attaccare quell’11.40 che risale ancora alla categoria giovanile. Un limite più basso è ampiamente nelle corde della non ancora ventunenne gallaratese, che già agli Europei in sala di Torun ha dimostrato di non tremare nei confronti internazionali. Voglia di rilancio invece per Hassane Fofana, che ancora non è tornato ai buoni riscontri di due anni fa quando era sembrato vicino al grande salto a livello internazionale. Il miglior crono della sua stagione è di 13.72, lontano dallo standard tecnico del bresciano di Gavardo, che deve cominciare a togliere qualche centesimo per irrobustire la sua fiducia in vista dei campionati assoluti di fine giugno.