10.000 Donne, Gidey fa il nuovo record mondiale

A due giorni dal precedente record, ecco il nuovo prima nella diecimila metri: l'etiope Gitey chiude in 29'01''03 e mette alle spalle i 29'06''82 stabiliti dall'olandese Hassan

A sole 48 ore dal primato dei 10mila donne dell'olandese Sifan Hassan, l'etiope Letesenbet Gidey stabilisce il nuovo recor del mondo, chiudendo la sua prova in 29'01"03. Già detentrice del primato mondiale sui 5000, Gidey ha compiuto l' impresa sulla pista olandese di Hengelo, dove si svolgono le qualificazioni olimpiche etiopi e è la stessa dove Hassan aveva 'distrutto' il precedente record: esibizione terminata in 29'06"82. Negli ultimi dieci mesi sono stati infranti tutti i record mondiali sui 5000 e sui 10000 metri, anche grazie all'utilizzo della tecnologia, con le nuove scarpe e le 'lepri' di luce in pista