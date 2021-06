Addio a Paola Pigni, la pasionaria della corsa. Le donne le devono un grazie enorme

Se n’è andata all’improvviso, quasi senza fare rumore, poco dopo aver partecipato ad una cerimonia con altre leggende (Legends di Sport e Salute) in occasione della Festa dell’Educazione alimentare nelle scuole tenutasi nella residenza presidenziale di Castel Porziano alla presenza anche del Capo di Stato Mattarella. Quasi un paradosso per lei che in Italia di rumore ne ha fatto tantissimo con la determinazione che sin da ragazza ha espresso. Tutte le atlete azzurre, ma in generale tutte le donne che ogni giorno corrono per strada, nei parchi, in città o in montagna, devono a Paola Pigni una profonda riconoscenza. Negli anni 60 in Italia l’opinione comune era che le donne non potessero sostenere la fatica di correre lunghe distanze. Ci ha pensato Paola a fare la rivoluzione, a dare un calcio ai pregiudizi. Cocciuta, aiutata anche dagli insegnati della sua scuola tedesca, da adolescente fa suo il motto: nessuno deve impedirmi niente. Inizia a correre per le strade di Milano, a tutte le ore del giorno, suscitando curiosità e in alcuni casi anche ilarità. E’ stata la prima in Italia a correre i 1500, i 3000 e i 5000 metri, sconfinando pure nella maratona, quella di San Silvestro del 1971 a Roma, città nella quale si trasferì e dove conobbe il marito Bruno Cacchi, commissario tecnico della Nazionale italiana di Atletica dal 1971 al 1974 (scomparso nell’aprile del 2019). Paola Pigni è stata la prima, ripetiamolo. Nel 1968 ai Mondiali di cross dell’Humanitè a Parigi resta storico il titolo del quotidiano sportivo L’Equipe: “Ma chi è questa ragazza italiana che riesce a battere le atlete dell’Est?”