Gyulai Memorial, l'atletica oggi LIVE su Sky

La città ha un nome ai limiti della pronunciabilità, Szekesfehervar, ma il meeting a un passo da Budapest da tempo è uno dei più gettonati al mondo. Gare in molti casi vicine a una finale olimpica, come nell’alto, protagonista un Gimbo Tamberi ancora furente per non aver ancora trovato la continuità auspicata. Il mezza barba o capelli d’argento si troverà in pedana quasi tutti i rivali che affronterà a Tokyo con l’eccezione di un Barshim sin qui non apparso al massimo. Obiettivo una misura superiore ai 2.30 che darebbe certezze agli umori sesso oscillanti del funambolico anconetano.