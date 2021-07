Grande prova di Marcell Jacobs nel sesto atto della Diamond League, che potete seguire live su Sky. Nei 100 metri a Montecarlo il velocista azzurro riesce a siglare il tempo di 9.99, arrendendosi solo a Baker (9.91) e Simbine (9.98). Settimo Tortu 10.17. Nel salto in alto, serata negativa per Tamberi Condividi:

Ottime notizie per l'Italia da Montecarlo: Marcell Jacobs chiude con un ottimo terzo posto la prova dei 100 metri della tappa monegasca della Diamond League, confermandosi protagonista dopo il secondo posto di settimana scorsa di Stoccolma, a circa due settimane dalle Olimpiadi di Tokyo. Il primatista italiano, con il tempo di 9.99, è stato preceduto dallo statunitense Ronnie Baker (9.91) e dal sudafricano Akani Simbine (9.98). Settimo tempo per Filippo Tortu in 10.17.

Alle spalle di Jacobs L'azurro si è messo alle spalle alcuni dei sicuri protagonisti dei Giochi di Tokyo, tra i quali il bronzo mondiale in carica Andre De Grasse (Canada, 10"00) e il leader mondiale 2021 Trayvon Bromell (Usa), uomo da 9.77 in stagione, 10.01 stasera all'Herculis dello stadio Louis II. Il rappresentante delle Fiamme Oro ha superato anche l'altro americano qualificato per i Giochi, Fred Kerley, sesto in 10.15.