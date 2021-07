Diamond League a Montecarlo, sei Azzurri in gara

Non sono una novità gli italiani a Montecarlo, ma stavolta nel Principato ci siamo non soltanto per motivi fiscali ma pure per correre e saltare meglio degli altri. Sei azzurri protagonisti allo Stadio Louis II, con occhi puntati principalmente su Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs. Il “mezza barba” torna dove cinque anni fa il destino gli regalò l’estasi del primato italiano a 2.39 e l’incubo dell’infortunio che gli vietò Rio. Troverà in pedana tanti dei rivali di Tokyo, provando a saltare quei centimetri in più che gli regalerebbero le giuste certezze mentali, importantissime per un meraviglioso animale da gara come lui. Marcell Jacobs, confortato dall’esame superato a pieni voti a Stoccolma, ha invece nel mirino un altro sub 10”, magari pure il 9.95 di Savona, in una prova che pare gemella alla finale olimpica.