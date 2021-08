Stasera alle 22 su Sky la Diamond League a Eugene

Stasera grande appuntamento con l'atletica. Alle 22 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW torna la “Wanda Diamond League”, che fa tappa a Eugene, negli Stati Uniti. Tanti le stelle attese e i duelli annunciati. Quattro gli azzurri in gara

Questa sera attesissimo appuntamento con la Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, per il primo meeting post Olimpiade, per molti una vera e propria rivincita "olimpica". Sky Sport trasmetterà l’evento americano in diretta a partire dalle ore 22 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Come già si sa, non ci sarà l’azzurro e campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, fermato da un infortunio, ma nell'impianto che ospiterà i mondiali di atletica del prossimo anno saranno tanti i protagonisti reduci da Tokyo 2020.

Fari puntati in particolare proprio sulle gare veloci, con i 100 maschili imperniati sulla sfida tra l’americano Fred Kerkley e il canadese Andre De Grasse, rispettivamente argento e bronzo a Tokyo, mentre nella gara femminile la giamaicana e oro olimpico Elaine Thompson se la vedrà con la connazionale Shelly-Ann Fraser-Pryce e con la statunitense Sha’Carry Richardson, assente nella capitale giapponese.

Da non perdere anche le gare di mezzofondo, con il miglio maschile che vedrà al via, tra gli altri, il campione olimpico norvegese Jakob Ingebrigtsen e il kenyano Timothy Cheruyot, e i 5000 femminili, con l’olandese Sifan Hassan, oro a Tokyo, anche nei 10.000, che proverà a battere il record del mondo dell’etiope Letesenbet Gidey.

A Eugene saranno quattro gli italiani in gara, Gaia Sabbatini e Federica Del Buono nei 1500 metri, Alessia Trost nell’alto e Andrea Dallavalle nel salto triplo.