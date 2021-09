Nuovo appuntamento con il circuito internazionale “Memorial Kamila Skolimowska”, meeting di Chorzow (Polonia). Domenica 5 settembre, alle ore 17 live su Sky Sport Action e in streaming su NOW, un trio d’oro italiano in pista: Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu e Fausto Desalu Condividi:

Nuovo appuntamento con la grande atletica leggera su Sky, domenica 5 settembre con il World Athletics Continental Tour Gold, il circuito internazionale che propone la tappa polacca di Chorzow. Il meeting, denominato Memorial Kamila Skolimowska, in onore della martellista polacca, verrà trasmesso in diretta alle ore 17 su Sky Sport Action e in streaming su NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini.

In pista ci saranno anche tre italiani campioni olimpici, Gianmarco Tamberi, che gareggerà nel salto in alto, Filippo Tortu e Fausto Desalu, impegnati entrambi sui 200 metri piani, dove ritroveranno l’avversario olimpico canadese Andre De Grasse. Altro azzurro in gara, Pietro Riva, in pista sulla distanza dei 3000 metri.

Tra le stelle che illumineranno il pomeriggio polacco, da segnalare la presenza dell’americana Shelly Ann Fraser-Pryce, sui 100 metri, del suo connazionale Ryan Crouser, nel lancio del peso, e del tedesco Johannes Vetter, nel lancio del giavellotto.

