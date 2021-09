Ed è doppietta nel salto in alto, con Elena Vallortigara che trionfa nel femminile con 1.96, anche season best per l'azzurra. Seconda a 1.94 l'ucraina Iryna Herashchenko, terza con 1.91 la polacca Kamila Licwinko.

Tortu terzo nei 200 metri, Desalu quarto

Altre due medaglie d'oro olimpiche azzurre in pista in Polonia: Filippo Tortu in quarta corsia e Fausto Desalu in ottava nei 200 metri. Prima una falsa partenza ma senza squalifiche, poi si parte per davvero e, a chiudere davanti a tutti, è il canadese Andre De Grasse, reduce da tre medaglie a Tokyo di cui una d'oro proprio nei 200. Per lui tempo di 20''21. Secondo il connazionale Blake in 20''32. Tortu è terzo in 20''40. Subito dietro di lui Fausto Desalu, l’uomo che lo lanciò nell’ultima frazione di Tokyo, quarto in 20''52. Sara Fantini è invece quinta nel martello.