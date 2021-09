Gara super dello sprinter azzurro, campione olimpico della staffetta, che in Kenya migliora di 23 centesimi (dopo quattro anni) il proprio personale sul mezzo giro di pista. Il crono di 20.11 (vento 2.0) gli vale lo standard World Athletics per i Mondiali di Eugene 2022

L'atletica italiana continua a emozionarci con risultati esaltanti: in Kenya, in occasione del Kip Keino Classic di Nairobi (trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena) uno straordinario Filippo Tortu ha gareggiato nei 200 metri stabilendo il proprio primato personale sulla distanza. Il tempo di 20.11 (vento +2.0) lo rende il secondo italiano di sempre alle spalle di Mennea (il cui 19.72 del 1979 è tuttora record europeo).